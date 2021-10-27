Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan: En iyi iki takım Beşiktaş ve Trabzonspor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:11

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligin en iyi 2 takımı olduğunu vurgulayan Ömer Erdoğan, siyah beyazlı takımı ağırlayacakları maçın çok zor olacağını ifade etti.

Ömer Erdoğan açıklamasında, "Beşiktaş maçı zor olacak. Beşiktaş hem kadro kalitesi hem de oynadığı futbol açısından Trabzonspor ile beraber ligin en iyi takımı. İç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. İnşallah izleyenlere iyi bir maç seyrettiririz." dedi.

Milli Takım'ın teknik direktör tercihi ile ilgili sorulan soruya ise Ömer Erdoğan, "Kuntz'un başarılı olacağını düşünüyorum. Yerli ya da yabancı olarak değerlendirmek doğru değil. Kuntz'u uzun zamandır takip ediyorum, çok başarılı ilerliyor." şeklinde cevap verdi.



