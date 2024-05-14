Barcelona'ya 3 puan 2 golle geldi: İkinciliği geri aldı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:37
Barcelona'ya 3 puan 2 golle geldi: İkinciliği geri aldı!
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La Liga'nın 35. hafta maçında Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Barcelona 2-0 kazandı. 

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lamine Yamal ve 90+3'te Raphinha kaydetti. Barcelona'da ilk golün asisti İlkay Gündoğan'dan geldi. 

BARCELONA İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Barcelona, tekrardan ikincilik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 54 puanda kalarak Avrupa yarışında yara aldı. 

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Almeria deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Valencia'yı ağırlayacak.


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