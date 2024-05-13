Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin gününü ve saatini duyurdu.
Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
TFF'nin açıklamasına göre, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:
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