Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin gününü ve saatini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:35
Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
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Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

TFF'nin açıklamasına göre, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 37. hafta programı şu şekilde:


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