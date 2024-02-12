Barcelona'ya Granada darbesi!
Barcelona, evinde kümede kalması mucizelere bağlı olan Granada ile 3-3 berabere kaldı ve Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü.
İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya geldi. Estadi Olímpic Lluis Companys'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Barcelona, 14. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Ricard Sanchez, 43. dakikada skora eşitliği getirdi ve devrenin skorunu belirledi.
Granada adına ilk golün asistini yapan Manchester United'dan kiralık genç oyuncu Facundo Pellistri, 60. dakikada takımını öne geçirdi. Robert Lewandowski, 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle skora yeniden dengeyi getirdi.
66. dakikada Ignasi Miquel, Granada'yı tekrar öne geçirdi. Barcelona, 81. dakikada genç oyuncusu Lamine Yamal ile puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 51 yaptı ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü. Granada ise 13 puanla 19. sırada kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Granada ise evinde son sıradaki Almeria'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi
- Zeydan Karalar'ın Özel Kalemi'ne silahlı saldırı!
- CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
- Kadir İnanır'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
- Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı!
- TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- İYİ Parti'de bir istifa daha...
- Tüm servetini iki dakika içinde kaybetti!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber