Barcelona'ya Granada darbesi!

Barcelona, evinde kümede kalması mucizelere bağlı olan Granada ile 3-3 berabere kaldı ve Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:53
Barcelona'ya Granada darbesi!
Abone Ol google-news

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona ile Granada karşı karşıya geldi. Estadi Olímpic Lluis Companys'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Barcelona, 14. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Ricard Sanchez, 43. dakikada skora eşitliği getirdi ve devrenin skorunu belirledi.

Granada adına ilk golün asistini yapan Manchester United'dan kiralık genç oyuncu Facundo Pellistri, 60. dakikada takımını öne geçirdi. Robert Lewandowski, 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın asistiyle skora yeniden dengeyi getirdi.

66. dakikada Ignasi Miquel, Granada'yı tekrar öne geçirdi. Barcelona, 81. dakikada genç oyuncusu Lamine Yamal ile puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 51 yaptı ve lider Real Madrid'in 10 puan gerisine düştü. Granada ise 13 puanla 19. sırada kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Granada ise evinde son sıradaki Almeria'yı ağırlayacak.


barcelona haberleri Granada haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Barcelona'dan Pep Guardiola açıklaması: 'Planlarını iyi biliyorum'

Barcelona'dan Pep Guardiola açıklaması: 'Planlarını iyi biliyorum'
Barcelona deplasmanda rahat kazandı!

Barcelona deplasmanda rahat kazandı!
Barcelona'dan Jose Mourinho açıklaması!

Barcelona'dan Jose Mourinho açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!

Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Aylık maaşlar 50 bin lirayı aştı: O meslek karaborsaya düştü!

Aylık maaşlar 50 bin lirayı aştı: O meslek karaborsaya düştü!
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

Okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Kötü gidişatı sonlandırdı: Trabzonspor, 5 maç sonra kazandı! Trabzonspor 2-0 Hatayspor

Kötü gidişatı sonlandırdı: Trabzonspor, 5 maç sonra kazandı! Trabzonspor 2-0 Hatayspor
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı