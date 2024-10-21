Barcelona'ya Laprovittola şoku: Sezonu kapattı

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Nicolas Laprovittola, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

Barcelona'ya Laprovittola şoku: Sezonu kapattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:46

THY EuroLeague ekiplerinden Barcelona'ya yıldız oyuncusu Nicolas Laprovittola'dan kötü haber geldi.

Sağlık testleri tamamlanan Arjantinli oyun kurucunun ön çapraz bağında kopma ve sağ dizinin dış menisküsünde yaralanma tespit edildi.

Ameliyat olması planlanan yıldız oyuncu, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla EuroLeague'de 10 sayı, 6.2 asist, 1 ribaunt ortalaması bulmuştu.


Etiketler: #Nicolas Laprovittola #barcelona #sakatlık
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