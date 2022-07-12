Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 19:50
Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti
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Memleketi Mersin’den 6 yaşındayken Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, 2021-22 sezonu öncesi La Liga ekiplerinden Barcelona’ya transfer olmuştu.

Sezonu Kayserispor’da tamamlayan Emre Demir, yeni takımına katılmak için yarın İspanya’ya gidecek.

Mersin’den Kayseri’ye gelen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti. Emre Demir, daha sonra Kayserispor tesislerine gitti. 


Emre Demir kayserispor Recep Mamur
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