Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti.
Memleketi Mersin’den 6 yaşındayken Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, 2021-22 sezonu öncesi La Liga ekiplerinden Barcelona’ya transfer olmuştu.
Sezonu Kayserispor’da tamamlayan Emre Demir, yeni takımına katılmak için yarın İspanya’ya gidecek.
Mersin’den Kayseri’ye gelen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti. Emre Demir, daha sonra Kayserispor tesislerine gitti.
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