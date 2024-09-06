Barış Alper Yılmaz, İzlanda maçında yok!
A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, Galler maçında kırmızı kart gördü. Barış Alper, İzlanda maçında forma giyemeyecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.
Barış Alper Yılmaz, Galler karşılaşmasının 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.
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