Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız açıklaması

Barış Alper Yılmaz, yarın (17 Şubat 2026) saat 20.45'te RAMS Park'ta yapılacak müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Çok önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Barış Alper, "Hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok önemli bir maç olacak. Yüzde 100 hazırız. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarlarımıza güzel bir maç izleteceğimize inanıyorum. Umarım kazanırız" dedi.

"İNŞALLAH ÇOK İYİ OYNAR AMA BİZ KAZANIRIZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, A Milli Takım'dan arkadaşı Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan ile maç hakkında konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah çok iyi oynar ama biz kazanırız" diye konuştu.

Gol ve asist sayısında takımın lideri olduğunun hatırlatılması üzerine Barış Alper, "Bireysel hedeflerim var ama önce takımın hedeflerine odaklanmamız gerek. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bireysel hedeflerim takım hedeflerinin gerisinde" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, yeni transferlerden Noa Lang hakkında ise "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya her zaman iyi oyuncular gelir. Yeni transferlerimiz de çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular. Hocam kime görev verirse en iyisi odur. Saha içinde kim varsa hak ettiği içindir" diyerek sözlerini tamamladı.