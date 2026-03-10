Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 23:24:00
Barış Alper Yılmaz'dan Virgil Van Dijk açıklaması: 'Güzel bir rekabet oluyor'

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 1-0 kazandıkları Liverpool maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR REKABET OLUYOR"

Barış Alper, Liverpool eşleşmesi ve Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım. Güzel bir rekabet oluyor saha içinde" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #uefa şampiyonlar ligi #Barış Alper Yılmaz #Virgil van Dijk

