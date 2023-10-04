Barış Alper Yılmaz: 'Süper bir ortamımız var'
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Manchester United deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 3-2 kazanılan Manchester United maçının ardından konuştu.
Milli futbolcu, "Tüm takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Hedeflerimiz var, gruptan çıkmak istiyoruz. Şimdi evimize döneceğiz. Mutluyuz" sözlerini sarf etti.
Sonradan oyuna girmesi ve etkili futbolu hatırlatılan Barış Alper, "Takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu. Elimden geldiğinde katkı sağlamak istiyorum. Süper bir ortamımız var diyebilirim" sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Biz kimin aracının deposunu dolduruyoruz?
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü