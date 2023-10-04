Barış Alper Yılmaz: 'Süper bir ortamımız var'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:48

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:48

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 3-2 kazanılan Manchester United maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Tüm takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Hedeflerimiz var, gruptan çıkmak istiyoruz. Şimdi evimize döneceğiz. Mutluyuz" sözlerini sarf etti.

Sonradan oyuna girmesi ve etkili futbolu hatırlatılan Barış Alper, "Takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu. Elimden geldiğinde katkı sağlamak istiyorum. Süper bir ortamımız var diyebilirim" sözlerini sarf etti.