Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası: Transfer rekoru kırabilir!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:26

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:33

Galatasaray’daki başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başaran Barış Alper Yılmaz’la Aston Villa ilgileniyor.

İngiliz kulübünün, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılara 18 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın ise 25 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

ASTON VİLLA, GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAMA ÇIKTI

İngiliz basını, Aston Villa’nın teklifini, sarı-kırmızılıların istediği 25 milyon Euro seviyesine çıkardığını yazdı. Resmi teklifini Galatasaray’a iletecek olan Ada ekibinin, transferi bitirerek milli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.

Transferin 25 milyon Euro bedelle yapılması halinde Barış Alper Yılmaz, Arda Turan’ın 13 milyon Euro’luk bonservisini geçip Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak. 2021 Temmuz’unda 2.1 milyon Euro’ya Keçiörengücü’nden alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.

50 MAÇA ÇIKTI

Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33’ünde ilk 11’de yer aldı. Toplam 3 bin 57 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.