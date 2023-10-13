Barış Alper Yılmaz'dan tarihi ilk gol

Milli yıldız Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan karşısında hem galibiyeti getirdi hem de ilk kez Milli Takım'da gol attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:33
Barış Alper Yılmaz'dan tarihi ilk gol
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Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.

Ayrca Barış Alper Yılmaz bu golle beraber Milli Takım'a, Almanya kapılarını neredeyse aralamış oldu.


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