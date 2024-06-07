Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması! 'Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:52

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Barış Alper'in açıklamaları...

"Daha kadro belli olmadı, inşallah biz de seçiliriz. İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak inşallah. Gece yatmadan kafamda maçı oynuyorum devamlı.

62 maç... Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım. Hepsi Okan Hoca'nın sayesinde ona teşekkür ediyorum. Fiziğime iyi bakıyorum, bende çember diye bir olay var. O çemberin içinde sadece ailem, iş arkadaşlarım, yakın hissetiğim insanlar var. Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evin içindeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor.

Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum. 'Stoper oyna' denirse de oynamaya çalışırım.

"TRANSFERLE İLGİLENMİYORUM"

Transfer işlerine hiç bakmıyorum. Ben işime odaklıyım, menajerim ilgileniyor o konularla. Bizim işimiz bu, olursa zaten gereken yapılacaktır.

Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım. Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı... Babam da iri yarı bir adam.

"İYİ OYUNCULARLA OYNAYINCE GELİŞİYORUZ"

İyi oyuncularla oynadığınız zaman daha fazla gelişiyorsunuz. A Milli Takım'da da Galatasaray'da da çok yetenekli oyuncularımız var. Boğuşmayı, mücadeleyi seviyorum. Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım.

Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Genelde beni Mbappe'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan... Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum.

"SAMET AKAYDİN'E ÇOK GÜLÜYORUM"

Samet Akaydin'e çok gülüyorum, bana çok komik geliyor. Her söylediği şeye gülüyorum. Keçiören'de de beraber oynamıştık. Premier Lig'i izlemeyi çok seviyorum. Sağ bek oynayacaksam iyi sağ bekleri, sol bek izleyeceksem iyi sol bekleri izliyorum. Çok defans saymayayım neyse... Bize her maçtan önce analizler geliyor zaten. Alphonso Davies'in analizini de yapmıştık doğal olarak Bayern maçından önce."