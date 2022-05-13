Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi
UEFA Gözlemcisi ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA Core Kursu'nda görevlendirildi.
UEFA Gözlemcisi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Şimşek'e, proje kapsamında İtalyan ve Kuzey İrlandalı hakem üçlüsünün hakem koçu olarak görev verildi.
54. kez düzenlenen CORE Kursu, İsviçre'de 8 farklı ülkeden gelecek vadeden hakemlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Kursta hakemlere verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi de uygulanıyor.
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