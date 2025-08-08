Bartınspor'da yeni dönem: Usta kramponlar görev başında!

5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen olağanüstü kongrede, Bartın’da sporun gelişmesi için yıllardır emek veren isimler yeniden sahaya indi. Bartın Spor Adamları Derneği (BASAD) Başkanı Mehmet Maden’in sunduğu liste, delegelerin oylarıyla kabul edilerek Bartınspor’da yeni yönetimi oluşturdu.

Bilindiği üzere BASAD, 2014 yılında Bartın’da amatör sporu ve spor kültürünü geliştirmek amacıyla Mehmet Maden, Kayhan Şeker ve Hasan Altay başta olmak üzere geçmiş yıllarda Bartınspor’da oynamış eski sporcular tarafından kurulmuştu.

Kentte birçok ilke imza atan BASAD, özellikle Bartın’ın ilk veteran takımını kurarak dikkat çekmişti. “BASAD Veteranlar” adıyla ulusal veteran liginde de mücadele eden takım, Atatürk Stadyumu’nda düzenlediği ve sporcuların ailelerinin de katıldığı futbol şöleni ile spor kültürünü yaygınlaştırma ve yaşatma hedeflerini sürdürmeye çalıştı.

Ayrıca ampute futbol takımı, kadın futbol takımı ve düşük gelirli ailelerin küçük yaştaki yetenekli çocukları için ücretsiz futbol okulu gibi sosyal sorumluluk projelerini de Bartın’da ilk kez gündeme getirip uygulayarak, sporun her kesime ulaşmasını sağlama yönünde öncü bir rol üstlendi.

Ve şimdi o usta kramponlar, aynı sportif vizyon ve kültürle yıllar sonra yeniden bir araya gelerek bu kez Bartınspor çatısı altında önemli bir sorumluluk üstlenerek iş başına geçti.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Seçimle birlikte Mehmet Maden başkanlığındaki yeni yönetim, kulüpte taze bir heyecan yarattı. Yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu

• Başkan: Mehmet Maden

• 2. Başkan: Kubilay Çak

• Genel Sekreter: Güngör Demirci

• Muhasip Üye: Kayhan Şeker

• Üye: Alaaddin Kral

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

• Hasan Karadayı

• Özcan Köseoğlu

• Özcan Yılmaz

• Gökçel Vural

• Haluk Uğur

Denetim Kurulu

• Başkan: Metin Uca

• Üye: Dursun Koç

• Üye: Hasan Altay

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

• İsmail Selamlar

• Sefayil Vurgun

• Metin Özbay

ASKF Delegeleri

• Mehmet Maden

• Dursun Koç

Önümüzdeki süreçte altyapıdan yönetime kadar tüm alanlarda yapısal dönüşüm hedefleniyor.

Mehmet Maden açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz sadece başarı değil; sürdürülebilir, şeffaf ve kentle bütünleşen bir Bartınspor inşa etmek.”