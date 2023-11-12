Bartuğ Elmaz: 'Lideriz ve çok mutluyuz'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 21:29

Güncelleme: 12.11.2023 - 21:29

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz" dedi.

Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.