Bartuğ Elmaz: 'Lideriz ve çok mutluyuz'

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 21:29
Bartuğ Elmaz: 'Lideriz ve çok mutluyuz'
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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz" dedi.

Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.


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