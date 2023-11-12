Fenerbahçe, Adana'dan 1 puanla döndü! Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:05

Güncelleme: 12.11.2023 - 21:07

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor'da 75. dakikada yardımcı antrenör Serkan Damla, kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 31 puana yükseltti ve Galatasaray ile puanını eşitledi. Sarı lacivertli takım averajla liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Karagümrük ile oynayacak. Adana Demir ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

90' Balotelli, Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Kevin Rodrigues, Cengiz Ünder'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Tadic giren oyuncu Kent.

86' Fenerbahçe Tadic ile öne geçti. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

84' Adana Demirspor'da da Yusuf Erdoğan ile Nani değişti.

83' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Dzeko ve Zajc giren oyuncular Batshuayi ve Bartuğ.

76' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Osayi ve İrfan Can giren oyuncular Mert Müldür ve Cengiz.

75' Belhanda ve Oosterwolde sarı kart gördü.

66' Adana Demirspor'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Niang ve Andrew Gravillon giren oyuncular Balotelli ve Benjamin Stambouli.

62' Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda boş kalan Ndiaye'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

58' Osayi, Badou Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Fenerbahçe etkili geldi ancak Dzeko'nun vuruşu üstten auta çıktı.

47' Adana Demirspor'da Andrew Gravillon şansını çok uzaklardan denedi ancak top direğe çarpıp auta çıktı.

45' Fenerbahçe etkili geldi. İrfan Can'ın uzak direğe ortasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

42' Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası dışından şansını Ferdi'nin şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

37' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Osayi'nin vuruşu yandan auta çıktı.

30' Adana Demirspor sol kanattan etkili geldi. Paslarla ceza sahasına giren Kevin Rodrigues içeride M'Baye Niang'ı bulmak istedi ancak Oosterwolde topu uzaklaştırdı.

26' Fenerbahçe orta sahada kazandığı topla etkili geldi. Orta sahada topu kazanan İrfan Can pasını Dzeko'ya verdi. Dzeko'nun vuruşunu Ertaç çıkardı.

23' Miguel Crespo, Badou Ndiaye'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

15' Sağ kanattan Szymanski ceza sahasının hemen içinden şansını denedi ancak Ertaç bu topu çıkarmayı başardı.

13' Fenerbahçe gole yaklaştı sağ kanatta bir anda topu kazanan Crespo pasını verdi Dzeko'nun vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

7' Fenerbahçe köşe vuruşunda gole yaklaştı ancak Samet'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç topu çıkardı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.