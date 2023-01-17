Başak Mireli tarih yazdı
Yelken sporcusu Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu yelkenli ile geçen ilk Türk kadını oldu.
Yelkenci Başak Mireli, 23 Aralık’ta tek başına çıktığı Atlantik Okyanusu seferini tamamladı. 12 metrelik ‘İstanbul’ adlı teknesiyle Cape Verde Island’daki (Yeşil Burun Adaları) Mindelo marinasından okyanusa açılan Mireli, 24 günde Karayipler’deki Martinik’e ulaştı.
Mireli’nin sponsorluğu ise eski Trabzonsporlu yönetici Önder Karaduman üstlendi.
YAŞADIKLARINI EŞİNE ANLATTI
Eşi Ömer Öcel ile birlikte yelkenliyle çıktığı dünya turu sırasında Atlantik’i solo geçmeye karar veren Mireli, okyanus seferinde yaşadıklarını e-mail’ler göndererek anlattı.
Ömer Öcel de bu mail’leri sosyal medyada paylaştı. Seyahati süresinde interneti ve elektriği çok dikkatli kullanmak zorunda kalan Mireli, teknesindeki uydu sayesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean takip de edilebildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- Soylu’nun görünen yüzü!
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!
- Ahmet Tatar'dan Nedim Şener'e yanıt
- Seçim tarihi öne mi alınacak?