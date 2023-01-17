Başak Mireli tarih yazdı

Yelken sporcusu Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu yelkenli ile geçen ilk Türk kadını oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:42
Başak Mireli tarih yazdı
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Yelkenci Başak Mireli, 23 Aralık’ta tek başına çıktığı Atlantik Okyanusu seferini tamamladı. 12 metrelik ‘İstanbul’ adlı teknesiyle Cape Verde Island’daki (Yeşil Burun Adaları) Mindelo marinasından okyanusa açılan Mireli, 24 günde Karayipler’deki Martinik’e ulaştı.

Mireli’nin sponsorluğu ise eski Trabzonsporlu yönetici Önder Karaduman üstlendi.

YAŞADIKLARINI EŞİNE ANLATTI

Eşi Ömer Öcel ile birlikte yelkenliyle çıktığı dünya turu sırasında Atlantik’i solo geçmeye karar veren Mireli, okyanus seferinde yaşadıklarını e-mail’ler göndererek anlattı. 

Ömer Öcel de bu mail’leri sosyal medyada paylaştı. Seyahati süresinde interneti ve elektriği çok dikkatli kullanmak zorunda kalan Mireli, teknesindeki uydu sayesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean takip de edilebildi.


Başak Mireli yelken Atlantik Okyanusu

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