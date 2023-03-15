Başakşehir 7 dakikada Avrupa'ya veda etti!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:55

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:55

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Belçika'nın Gent ekibini konuk etti.

Başakşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gent 4-0 kazandı. Belçika'daki maçta temsilcimiz Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve toplam 5-1'lik skora ulaşan Belçika ekibi, çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz ise turnuvaya veda etti.

İlk yarım saatinde gol çıkmayan mücadelede Gentli futbolcu Gift Orban 31, 32 ve 34. dakikalarda Başakşehir ağlarını havalandırdı. Gent'te Hugo Cuypers ise 37. dakikada fileleri havalandırdı.

İlk yarısı 4-0 Gent'in üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede 88. dakikada Başakşehir'in yeni transferi Adnan Januzaj, rakip fileleri havalandırdı. Mücadele, 4-1 Gent'in üstünlüğüyle tamamlandı. Toplam 5-2'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, bu sezonki UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasını noktaladı.