Başakşehir Adana'dan eli boş dönüyor!

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 18:07
Başakşehir Adana'dan eli boş dönüyor!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle öne geçerken, 48'de Danijel Aleksic skoru eşitleyen isim oldu. 80. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde Bjarnason skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler