Başakşehir Adana'dan eli boş dönüyor!
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle öne geçerken, 48'de Danijel Aleksic skoru eşitleyen isim oldu. 80. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde Bjarnason skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Arsenal 1 attı 3 aldı!
- Koray Aydın'dan İYİ Parti ve Akşener açıklaması
- Gerçeklerle yüzleşmeliyiz
- 'Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim'
- Foça'da deniz 20 metre çekildi
- Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen yurttaş öldü
- 'Tükeniyoruz' eylemi: Zamları protesto ettiler
- Çelik mayolu fotoğrafının gündem olmasına tepki gösterdi
- Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu
- Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 'Geçinemiyoruz' mitingi