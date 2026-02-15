Başakşehir'deki düelloda kazanan Beşiktaş: Başakşehir 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2'lik skor ile galip tamamladı.

Beşiktaş'ın gollerini 43. dakikada Hyeon-gyu Oh, 58. dakikada Orkun Kökçü ve 90+6'da Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Başakşehir'in golleri ise 36. dakikada Davie Selke ve 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın, Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 40'a çıkardı. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in bir sonraki haftasında kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh.

Karşılaşmadan önemli anlar | Başakşehir 2-3 Beşiktaş

90' GOL | Mustafa'nın golü ile Beşiktaş öne geçti.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

90' Attığı gol sonrası sakatlanan Bertuğ oyundan çıkarken Nuno da Costa dahil oldu.

88' GOL | Bertuğ Yıldırım'ın golü ile maça yeniden eşitlik geldi.

86' Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ile Cerny oyundan alınırken, yerlerine Mustafa Hekimoğlu ile Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

85' SARI KART | Duarte ile Orkun Kökçü arasındaki ikili mücadele sonrasında Duarte'ye sarı kart çıktı.

84' SARI KART | Başakşehir teknik ekibine sarı kart çıktı.

82' SARI KART | Bertuğ Yıldırım, Murillo'ya yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

74' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Asllani yerine oyunda.

74' Başakşehir'de Umut Güneş ve Amine Harit yerlerini Berat Özdemir ile Brinic'e bıraktı.

73' SARI KART | Beşiktaş'ta Murillo sarı kart gördü.

67' Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı ceza sahası içine ortasını yaptı. Shomurodov'un kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

66' Başakşehir'de; Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, Fayzullaev ile Selke yerine oyuna dahil oldu.

65' SARI KART | Beşiktaş'ta Agbadou sarı kart gördü.

58' Hyeon-Gyu Oh'un topuk pasında topla buluşan Orkun, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile Beşiktaş'ı öne geçirdi.

58' GOL | Okrun Kökçü Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

55' Başakşehir'de Fayzullaev'in kullandığı korner sonrasında kafa vuruşunu yapan Selke, Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

51' DİREK | Başakşehir'de Fayzullaev'in indirdiği topta Shomurodov'un şutu önce defansa ardından direğe çarptı.

48' Orta sahada topu kazanan Fayzullaev, sağ kanattan topu çeriye çevirdi. Shomurodov'un şutu direğin yanından auta çıktı

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' Opoku'dan topu çalan Hyeon-Gyu Oh, Muhammet Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yapan Koreli futbolcu skora dengeyi getirdi.

43' GOL | Hyeon-Gyu Oh'un golü ile maça eşitlik geldi.

36' Beşiktaş savunmasında Djalo'nun gönderdiği hatalı uzun topu Duarte kafayla karşıladı. Bir anda ceza sahasına yönelen topa hareketlenen Selke aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi.

36' GOL | Selke'nin golü ile Başakşehir öne geçti.

34' Sakatlanan El Bilal Toure'nin yerine Rashica oyuna dahil oldu.

19' Başakşehir'de Shomurodov'un dar açıdan şutunu, Ersin çeldi

13' Cerny, El-Bilal Toure'nin pasında ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top çerçeveyi bulmadı.

4' DİREK | Başakşehir'de Fayzullaev'in ceza sahasına girerken vurduğu şut, üst direkten auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.