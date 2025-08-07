Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir'den geri dönüş: Temsilcimiz ilk maçta avantajı kaptı!

Başakşehir'den geri dönüş: Temsilcimiz ilk maçta avantajı kaptı!

7.08.2025 22:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başakşehir'den geri dönüş: Temsilcimiz ilk maçta avantajı kaptı!

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Viking'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

DENİZ İLE BERABERLİK

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği buldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ DÖNÜŞ

Başakşehir'de 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Temsilcimiz Başakşehir, Operi'nin attığı golle geri dönüşe imza attı ve 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GAZZE'YE DESTEK

İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

İlgili Konular: #Başakşehir #uefa avrupa konferans ligi #viking

İlgili Haberler

Görüntüler büyük tepki çekmişti: Başakşehir’de kediyi öldüren şahıs tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti: Başakşehir’de kediyi öldüren şahıs tutuklandı Başakşehir’de kuyruğundan tuttuğu kediyi yere atıp tekmeleyip ölümüne yol açan Burak A., yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kura çekimi sona erdi: İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Kura çekimi sona erdi: İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası çekildi.
Başakşehir’den sonra bu kez adres Esenyurt... Köpeklere işkenceli ölüm!
Başakşehir’den sonra bu kez adres Esenyurt... Köpeklere işkenceli ölüm! Esenyurt’ta tel örgülerle çevrili bir alana izinsiz giren şüphelinin, burada bulunan bir köpeği çaldığı bildirildi. Aynı kişinin daha önce bir köpeğe işkence ederek öldürdüğü, başka bir köpeği ise yaralı halde bırakıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.