Başakşehir’den sonra bu kez adres Esenyurt... Köpeklere işkenceli ölüm!

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir sitede “Cezve” adlı kedinin Burak Alan isimli inşaat işçisi tarafından acımasızca öldürülmesi büyük infial yaratmıştı.

Kediyi kucağına alıp binaya götüren Alan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hayvanı kuyruğundan tutarak yere vurmuş, tekmelemiş ve başını ezerek katletmişti. Şüpheli olay sonrası gözaltına alındı.

BU KEZ ADRES ESENYURT

Benzer bir vahşet haberi de bu kez Esenyurt’tan geldi. İddiaya göre, Ardıçlı Mahallesi 846’ncı Sokak’ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tel örgülerle çevrili bir alana girerek içeride bulunan köpeği çaldı.

Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, mahalle sakinlerinin verdiği bilgilere göre, aynı kişi, o gün aynı bölgede bir başka köpeğe işkence ederek öldürdü. Ayrıca bir köpeğin boğazını sıkarak derisini yüzdüğü ve ağır yaralı halde bırakıp olay yerinden kaçtığı da öğrenildi.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Yaralı köpek, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri ekiplerince olay yerinden alınarak tedavi altına alındı.

İstanbul Emniyeti, bir köpeği çalan, birini öldüren ve bir diğerini ağır yaralayarak kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.