Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir'den hakeme tepki: 'Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı'

Başakşehir'den hakeme tepki: 'Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı'

28.09.2025 18:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başakşehir'den hakeme tepki: 'Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı'

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Gol sonrası büyük tepki gösteren Başakşehir, resmi X hesabından pozisyonun videosunu yayımlayarak dikkat çeken bir ifadeyle paylaşım yaptı:

"Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı."

İlgili Konular: #Başakşehir #süper lig #konyaspor

İlgili Haberler

Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi resmen başladı!
Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi resmen başladı! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte imza töreni gerçekleştirdi.
Nuri Şahin'li Başakşehir kendi sahasında kayıp!
Nuri Şahin'li Başakşehir kendi sahasında kayıp! Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Nuri Şahin, Başakşehir'de galibiyetle başladı!
Nuri Şahin, Başakşehir'de galibiyetle başladı! Süper Lig'in erteleme maçında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.