Nuri Şahin'li Başakşehir kendi sahasında kayıp!

21.09.2025 19:26:00
Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Başakşehir, 29. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, 51. dakikada Uchenna Ogundu ile durumu 1-1'e getirdi.

GOL VAR'A TAKILDI

Başakşehir'de ilk golü atan Shomurodov, 53. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir (5 maç) 6, Alanyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

