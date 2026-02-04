Junior Olaitan'dan Beşiktaş itirafı: 'Bunu pek beklemiyordum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan, siyah-beyazlı takımın resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Olaitan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim"

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN"

"Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım."

"Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum."

"HIRSLI BİR OYUNCUYUM"

"Ben hırslı bir oyuncuyum. Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz."

"Artık buradayım. Pazar günü sizleri görmek için sabırsızlanıyorum.”