Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'i rahat geçti!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maça 2 dakikada iptal olan iki gol damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:15
Başakşehir, deplasmanda Gaziantep'i rahat geçti!
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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir, 60. dakikada Krzysztof Piatek  ve 90+8. dakikada Mehdi Abeid'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Başakşehir, 75. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. VAR'ın müdahalesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

Başakşehir'in iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sistemi görüntülerinde Deniz Türüç'ün topuğunun önde olduğu tespit edildi.

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Gaziantep FK 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak bu kez de Draguş'un Dubois'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Samsunspor ile oynayacak. Gaziantep FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.


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