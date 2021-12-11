Başakşehir durmak bilmiyor! 8 maçtır bileği bükülmüyor...
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile Hakan Kutlu'nun takımı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Edin Visca ile 90+2'de Mahmut Tekdemir atarken, Kasımpaşa'nın golü 78'de Hajradinovic'ten geldi.
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaparken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 8 maçlık seride yalnızca Altay ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. 11 puanda kalan Kasımpaşa'nın ise kazanamama serisi 5 maça yükseldi. İstanbul ekibi bu süreçte 2 puan alabildi.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
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