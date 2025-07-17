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Başakşehir, Düsseldorf'u mağlup etti!

Başakşehir, Düsseldorf'u mağlup etti!

17.07.2025 22:39:00
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AA
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Başakşehir, Düsseldorf'u mağlup etti!

RAMS Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'u Ömer Faruk Beyaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren turuncu-lacivertli ekip, üçüncü ve son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

İstanbul temsilcisi, 11 gün süren Avusturya kampını tamamladı.

RAMS Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak. İki gün izin yapacak turuncu-lacivertliler, hazırlıklarına 20 Temmuz Pazar günü İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde devam edecek. 

İlgili Konular: #Başakşehir #hazırlık maçı #Fortuna Düsseldorf

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