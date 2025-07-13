Başakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maç iptal edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."
Başakşehir, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Eintracht Braunschweig'la golsüz berabere kalmıştı.