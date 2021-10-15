Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 3'üncü dalyasını yaptı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.
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