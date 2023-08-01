Başakşehir, Eyüpspor'u 3 golle yendi
RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
RAMS Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-1 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan hazırlık maçında turuncu-lacivertlilerin gollerini Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo ve Mohamed Fofana kaydetti.
Eyüpspor'un tek golü ise Adrien Regattin'den geldi.
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