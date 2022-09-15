Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi A Grubu 2. maçında Başakşehir, sahasında Fiorentina'yı ağırlıyor. Başakşehir - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek.
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Fiorentina maçı 15 Eylül Perşembe akşamı (bugün) saat 22.00'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor. İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.
A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.
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