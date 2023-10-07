Başakşehir Gaziantep'i eli boş gönderdi!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Başakşehir FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Başakşehir oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 3. dakikada Jerome Opoku ve 36. dakikada Papy Djilobodji'nin ters vuruşuyla geldi.
Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, 60. dakikada kullandığı penaltıda Volkan Babacan'ı geçemedi.
Çağdaş Atan yönetiminde beşinci lig maçında ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Marius Sumudica ile dördüncü lig maçında ikinci mağlubiyetini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.
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