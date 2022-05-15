Başakşehir, Giresun'da istediğini alamadı!

Avrupa bileti almak isteyen Medipol Başakşehir, Giresunspor ile deplasmanda berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 21:12
Başakşehir, Giresun'da istediğini alamadı!
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Süper Lig'de iddiası kalmayan Giresunspor ile Avrupa için ilk dörtte yer almak isteyen Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Medipol Başakşehir'in golünü 45. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Giresunspor'un golü 72. dakikada Alexis Perez'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 62 puanla haftayı dördüncü sırada kapattı. Giresunspor da 45 puana ulaştı.

Süper Lig'de son hafta Giresunspor, Hatayspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.


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