Başakşehir, Giresun'da istediğini alamadı!
Avrupa bileti almak isteyen Medipol Başakşehir, Giresunspor ile deplasmanda berabere kaldı.
Süper Lig'de iddiası kalmayan Giresunspor ile Avrupa için ilk dörtte yer almak isteyen Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Medipol Başakşehir'in golünü 45. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Giresunspor'un golü 72. dakikada Alexis Perez'den geldi.
Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 62 puanla haftayı dördüncü sırada kapattı. Giresunspor da 45 puana ulaştı.
Süper Lig'de son hafta Giresunspor, Hatayspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı