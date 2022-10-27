Başakşehir, grup liderliğini İstanbul'a bıraktı
Başakşehir, Floransa deplasmanında öne geçti ama sonunu getiremeyip 2-1 mağlup oldu. Grup liderliği İstanbul'daki son maça kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti. Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı.
1-1 biten ilk yarının ardından Fiorentina, 62. dakikada Luka Jovic'in golüyle galibiyete uzandı.
Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi.
Temsilcimiz, gruptaki son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın RFS maçında alacağı sonuca bakmadan grup lideri olacak.
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