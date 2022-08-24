Başakşehir hayati maç için Belçika'da!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Antwerp ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Belçika'ya gitti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, Belçika'ya ulaştı.
Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki uluslararası havalimanına indi. Kafile buradan otobüsle Antwerp şehrinde konaklayacağı otele geçti.
Kafilede UEFA listesinde isimleri bulunmayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli yer almadı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafilede yer aldı.
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