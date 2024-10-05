Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı!

Süper Lig'de Başakşehir ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, Sinan Kaloğlu dönemine 1 puanla başladı.

Başakşehir ile Kayserispor puanları paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 21:02

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 32. dakikada Carlos Mane ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 53. dakikada Krzysztof Piatek ile cevap verdi.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu dönemine 1 puanla başladı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 14, Kayserispor 4 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Başakşehir #kayserispor #Trendyol Süper Lig
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