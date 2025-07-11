Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eldor Shomurodov, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı!

Eldor Shomurodov, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı!

11.07.2025 14:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eldor Shomurodov, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı!

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Eldor Shomurodov, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İtalya temsilcisi Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Özbek milli futbolcu, turuncu-lacivertli ekibin Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld Köyü'nde gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Otelde takım arkadaşlarıyla tanışan Shomurodov, kampın beşinci gününde yapılan ilk idmanda yer aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunu ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, turnuva oyunuyla tamamlandı.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

İlgili Konular: #Başakşehir #antrenman #eldor shomurodov

İlgili Haberler

Başakşehir Eldor Shomurodov transferini resmen açıkladı!
Başakşehir Eldor Shomurodov transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Başakşehir, Roma'da forma giyen 30 yaşındaki Özbek oyuncu Eldor Shomurodov'u kadrosuna kattığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini uzattı!
RAMS Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini uzattı! RAMS Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Başakşehir'de ilginç ayrılık: Malezya'ya transfer oldu
Başakşehir'de ilginç ayrılık: Malezya'ya transfer oldu Başakşehir'in 29 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, Malezya'nın Johor Darul Ta'zim takımıyla anlaştı.