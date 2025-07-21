Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viking - Koper eşleşmesinin galibi olacak.
İstanbul temsilcisinin 3. ön eleme turunda boy gösterebilmesi için öncelikle Cherno More engelini aşması gerekiyor. Başakşehir, Bulgar temsilcisi ile ilk maçını deplasmanda 24 Temmuz'da, ikinci maçını ise evinde 31 Temmuz'da oynayacak.
Başakşehir turu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını ise 7 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak.