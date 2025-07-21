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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

21.07.2025 15:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları çekildi. Başakşehir, Cherno More'yi elemesi halinde Viking-Koper eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Başakşehir'in 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viking - Koper eşleşmesinin galibi olacak.

İstanbul temsilcisinin 3. ön eleme turunda boy gösterebilmesi için öncelikle Cherno More engelini aşması gerekiyor. Başakşehir, Bulgar temsilcisi ile ilk maçını deplasmanda 24 Temmuz'da, ikinci maçını ise evinde 31 Temmuz'da oynayacak.

Başakşehir turu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını ise 7 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak.

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