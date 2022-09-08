Başakşehir, İskoçya'da gol oldu yağdı!

08 Eylül 2022 Perşembe, 21:44

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 1. hafta maçında İskoç ekibi Hearts ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e İskoçya'da galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Yussuf Ndayishimiye, 75. dakikada Stefano Okaka ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Başakşehir, bu sonuçla grup aşamasına 3 puanla başlayıp liderlik koltuğuna oturdu. Hearts ise puanla tanışamadı.

Temsilcimiz, bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek. Hearts ise RFS deplasmanına gidecek.