Başakşehir, Michal Karbownik transferini resmen açıkladı!

Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli kulüp, Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride kalan sezonda Almanya 2. Futbol Ligi'nde Hertha Berlin formasıyla 26 maçta görev yapan Karbownik, hem sol bek hem de sol kanatta oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli oyuncu, ülkesinin A Milli Takımı adına bugüne kadar 4 karşılaşmada görev aldı.

Yeni sezonda Avrupa kupaları ve Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Başakşehir, Karbownik transferiyle savunma hattını güçlendirmiş oldu.