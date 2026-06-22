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Karşıyaka'da yeni yönetim puan silme tehlikesini önledi!

Karşıyaka'da yeni yönetim puan silme tehlikesini önledi!

22.06.2026 16:02:00
Güncellenme:
DHA
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Karşıyaka'da yeni yönetim puan silme tehlikesini önledi!

Basketbol Süper Lig ekibi Karşıyaka'nın, mali yükümlülüklerini yerine getirmediği sebebiyle yeni sezona eksi 1 puan ile başlama tehlikesini engellediği kaydedildi.
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52 yıldır aralıksız yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son maçın son salisesinde aldığı mucizevi galibiyetle kurtulan Karşıyaka yeni sezon öncesi puanının silinmesi tehlikesini de önledi.

Özel denetim şirketi tarafından yapılan mali denetim raporunu ek sürenin 19 Haziran Cuma sona eren son gününde Türkiye Basketbol Federasyonu'na teslim eden yeni yönetim, takımın kriterleri yerine getirmediği için sezona eksi 1 puanla başlama tehlikesini engelledi.

AHMET KANDEMİR İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Karşıyaka yönetimi bu hafta içinde Başkan Yiğit Tusder'in doğrudan yöneteceği basketbol şubesinin yeni yönetimini de belirleyecek.

Yeşil-kırmızılılar, basketbol şube yönetimi belirlendikten sonra sözleşmesi sona eren Antrenör Ahmet Kandemir'le masaya oturacak.

İlgili Konular: #Karşıyaka #Basketbol Süper Ligi #Puan silme

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