Başakşehir Okaka ile kazanmaya devam ediyor! | Medipol Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor

26 Eylül 2021 Pazar, 18:22

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getirecek golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka attı. Fenerbahçe'ye karşı da galibiyet golünü atan Okaka, böylece 4 gol attığı 2 iç saha maçında takımına 6 puan kazandırdı.

Rizespor'u konuk ettiği hiçbir lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, son 2 iç saha maçını kazanarak ligde 6 puana yükseldi. Rizespor ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.