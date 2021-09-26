Başakşehir Okaka ile kazanmaya devam ediyor! | Medipol Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getirecek golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka attı. Fenerbahçe'ye karşı da galibiyet golünü atan Okaka, böylece 4 gol attığı 2 iç saha maçında takımına 6 puan kazandırdı.
Rizespor'u konuk ettiği hiçbir lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, son 2 iç saha maçını kazanarak ligde 6 puana yükseldi. Rizespor ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.
Başakşehir, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.
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