Başakşehir rahat turladı!
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler İstanbul'daki maçta rakibini 3-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen taraf oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşahir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk etti.
İzlanda'da oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, İstanbul'daki maçı da 3-0 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu. Medipol Başakşehir adına galibiyet goller 45. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84'de Danijel Aleksic'den geldi.
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak.
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