Başakşehir rahat turladı!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 22:37

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşahir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk etti.

İzlanda'da oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, İstanbul'daki maçı da 3-0 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu. Medipol Başakşehir adına galibiyet goller 45. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84'de Danijel Aleksic'den geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak.