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Başakşehir, rahat turladı!

Başakşehir, rahat turladı!

31.07.2025 22:42:00
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Haber Merkezi
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Başakşehir, rahat turladı!

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi 4-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz bir üst tura çıktı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Perşembe günü (Bugün) Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 4-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ivan Brnic, 31. dakika Miguel Crespo, 36. dakikada Nuno Da Costa ve 80. dakika Christopher Operi kaydetti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.

Başakşehir, 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak.

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