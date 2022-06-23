Başakşehir, Ravil Tagir'i Belçika'ya kiraladı

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:07

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, genç stoperi Ravil Tagir'in iki yıllığına Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Futbolcumuz Ravil Tagir, 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Belçika 1. Ligi ekiplerinden KVC Westerlo forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ravil için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."