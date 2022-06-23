Başakşehir, Ravil Tagir'i Belçika'ya kiraladı

Başakşehir, genç stoperi Ravil Tagir'in Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 18:07
Başakşehir, Ravil Tagir'i Belçika'ya kiraladı
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, genç stoperi Ravil Tagir'in iki yıllığına Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Futbolcumuz Ravil Tagir, 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Belçika 1. Ligi ekiplerinden KVC Westerlo forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ravil için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."


Ravil Tagir transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Başakşehir Medipol Başakşehir Westerlo
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler