Başakşehir - RFS maçında ilk 11'ler açıklandı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda RFS ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımıyla sahasında karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Grupta namağlup 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Letonyalı rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Aleksic, Serdar, Okaka.
RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.
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