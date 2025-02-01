Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 21:30

Güncelleme: 01.02.2025 - 21:30

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Başakşehir oldu.

Başakşehir'in ilk üç golünü Krzysztof Piatek attı. Polonyalı golcü, 19, 58 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırdı. İstanbul ekibinin son golünü ise 86. dakikada Davidson kaydetti.

Başakşehir'de hat-trick yapan Piatek, bu maçtaki golleriyle birlikte bu sezon toplam gol sayısını 28'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 32 puana yükseldi. Samsunspor, 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.