Başakşehir Trezeguet ile galibiyet serisini sürdürdü

18 Şubat 2022 Cuma, 22:55

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, devre arası transferi Mahmoud Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı. Mısırlı futbolcu, Rize'de 33 ve 52. dakikalarda fileleri sarstı.

Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Serdar, tomografi için hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki futbolcunun yerine ise 18. dakikada Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

Alınan bu skorun ardından Başakşehir üst üste 3. galibiyetini aldı ve ligde puanını 43'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Başakşehir, hafta arasında daha önce ertelenen Konyaspor maçını oynayacak. İstanbul ekibi, 27. haftada Karagümrük ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak.